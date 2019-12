Venom ha rinunciato ad un incarico importante con gli Avengers

Anche grazie al successo dell'omonimo film, tutti i fan di Eddie Brock hanno potuto leggere varie e numerose nuove collane su Venom. Inoltre il personaggio ideato da David Michelinie e Todd McFarlane è stato protagonista di una scelta piuttosto particolare.

Nel volume numero 21, scritto da Donny Cates, Eddie ha dovuto fare una scelta importante: sacrificare suo figlio Dylan ma fermare una volta per tutte Carnage, oppure lasciarlo in vita e prepararsi per l'arrivo di Knull.

Alla fine il protagonista della serie deciderà di salvare il figlio, nascondendo però agli altri supereroi la notizia dell'imminente risveglio di Knull. Sarà proprio per questo motivo che si ritroverà a rifiutare l'offerta fatta da Captain America: quella di entrare a far parte degli Avengers. Il fumetto si conclude però con una richiesta da parte di Eddy nei confronti del gruppo di celebri supereroi: un trasporto privato per "Isla de Huesos", luogo in cui si sono rifugiati i suoi avversari che intende sconfiggere una volta per tutte.

I personaggi che faranno la loro comparsa nelle pagine dei fumetti dedicati ad Eddy Brock sono sempri di più, dopo la vicenda che ha coinvolto Reed Richards in Venom, potremo aspettarci anche la presenza degli altri membri dei Fantastici Quattro.