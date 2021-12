Venom, ritorno al passato per il Protettore Letale nella nuova serie di David Michelinie

Sembra essere un momento particolarmente fortunato per l'ex villain di Spider-Man: oltre ad avere una serie regolare, Venom sta fare il suo ingresso nel MCU e, come se non bastasse, sarà protagonista di una nuova miniserie scritta da David Michelinie, il co-creatore del nero simbionte.

Marvel Comics ha infatti annunciato Venom: Lethal Protector, una miniserie in cinque numeri che, a partire da Marzo 2022, vedrà il ritorno di Michelinie alla scrittura di una nuova storia di Venom, assistito dall'illustratore Ivan Fiorelli.



Venom: Lethal Protector vedrà un ritorno al passato per Eddie Brock e il suo simbionte. Nelle storie attuali, infatti, Brock è diventato il King in Black, una vera e propria divinità per i simbionti, mentre il ruolo di Venom sulla Terra è stato assunto da suo figlio Dylan. L'obiettivo di Michelinie sarà quello di raccontare una storia dell'originale Venom, lo spietato villain di Spider-Man.



"Poter raccontare una storia in più numeri dedicata all'originale Venom è stato come andare a cena con un vecchio amico — che vuole mangiare il tuo cervello per dessert!" Dichiara Michelinie. "È stato sia divertente che entusiasmante, e spero che i lettori potranno divertirsi a leggere la storia quanto mi sono divertito io a scriverla".



Venom: Lethal Protector #1 debutterà negli Stati Uniti il 23 Marzo 2022. Nel frattempo, Amy Pascal ci fa sapere che i lavori su Venom 3 sono già iniziati.