Venom: il Simbionte ha subito un grande cambiamento nella miniserie King in Black

L'evento Marvel Comics King in Black è giunto al termine portando una grossa rivoluzione per Eddie Brock e la razza simbionte. La battaglia con cui la miniserie è culminata ha infatti impostato un nuovo status quo per tutti i futuri volumi di Venom.

Venendo alimentato dal Dio della Luce, Eddie abbatte facilmente Knull in una battaglia che tira fuori numerose citazioni, come ad esempio la tavola di Silver Surfer o il martello di Thor. Tuttavia, quando lo scontro giunge al termine, Venom saluta il Dio della Luce.



Prima che ciò avvenga, però, il Simbionte Marvel è costretto ad affrontare un'ultima traccia della presenza di Knull: il pezzo di essenza che il re nero ha lasciato in suo figlio Dylan. Ma quando Eddie cerca di estrarre il pezzo, scopre che quello che sta accadendo è in realtà una trasformazione che riguarda il suo stesso corpo.

"Hai un nuovo ruolo ora, Edward. Sei diventato qualcos'altro. Qualcosa di nuovo", afferma il Dio della Luce prima di lasciare il corpo di Eddie. In seguito a queste parole, Venom si accorge immediatamente che qualcosa in lui è effettivamente cambiato: ora può sentire l'intero alveare simbionte che cerca di comunicare con lui ed Eddie. Tuttavia, al momento la lingua aliena non può essere compresa appieno.

King in Black #5, ultimo della miniserie, lascia in eredità questo stravolgente cambiamento ai futuri albi di Venom.