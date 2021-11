Venom, il simbionte più famoso potrebbe tornare cattivo nella nuova serie

Nonostante Venom sia uno dei villain più famosi di Spider-Man, siamo ormai abituati a vedere il simbionte Marvel più importante in veste di eroe. La nuova serie a fumetti di Venom però, potrebbe cambiare le carte in tavola, rendendo il protagonista nuovamente un cattivo.

La run di Donny Cates terminata nel maxi-evento King in Black ha sconvolto Venom e la sua storia per sempre. Eddie Brock ha sconfitto il dio dei simbionti, prendendone il posto e guadagnando nuovi poteri, tra cui la possibilità di controllare a distanza ogni singolo simbionte nell'universo.



Ma mentre Eddie ha le sorti dell'intero universo di cui preoccuparsi, sulla Terra il ruolo di Venom è stato assunto da suo figlio, Dylan Brock, che si è legato al simbionte contro i consigli del padre. La preview di Venom #2, in uscita il 1 Dicembre, sembra svelare che quello di Eddie non fosse un consiglio, ma un avvertimento.



In una sequenza onirica, vediamo infatti Eddie Brock essere travolto da un'esplosione, mentre Venom avvolge il corpo di Dylan, portandolo lontano dal disastro contro la sua volontà, dicendogli: "Non c'è più. Eddie Brock è solo polvere e ossa. Ormai non si torna più indietro. Siamo solo tu e io, lo capisci?". Nonostante si tratti solo di un sogno di Dylan, la sensazione è che potrebbe trattarsi di qualcosa di più.



Venom #2 è scritto da Ram V e illustrato da Bryan Hitch. Oltre a fumetti e cinema, presto vedremo Venom anche nel mondo videoludico: il personaggio è stato infatti protagonista del trailer di annuncio di Marvel Spider Man 2, in arrivo su PS5 nel 2023.