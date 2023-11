Venom: il simbionte alla ricerca di nuovi ospiti nella nuova serie What If...?

Cosa accadrebbe se Venom, simbionte da cui sono nate centinaia di storie nel corso degli anni, incontrasse personaggi estremamente potenti, o persino divini? Questa è la premessa di Marvel Comics riguardo la nuova serie appartenente alla linea What If...? in arrivo nel febbraio del 2024. Vediamone insieme i primi dettagli.

Stando a quanto rivelato dalla casa editrice la nuova serie, intitolata What If…? Venom, sarà composta da cinque volumi, e arriverà nelle fumetterie americane a partire dal 28 febbraio 2024. Scritta da Jeremy Holt, affiancato da Jesus Hervas in qualità di illustratore, la serie avrà come protagonista lo storico simbionte ma anche cinque personaggi molto apprezzati dai lettori: She-Hulk, Wolverine, Doctor Strange, Moon Knight, e Loki, il dio dell’inganno della mitologia norrena.

“Avere la possibilità di giocare con il sandbox di Venom è fantastico. Poter fondere cinque personaggi iconici con un parassita alieno lo è addirittura di più. Fare questo in una serie what if mi ha fatto rivedere e reimmaginare la storia in maniera così ampia da introdurre diverse versioni dell’antieroe che ormai abbiamo tutti imparato a conoscere e amare”, sono state queste le parole di Holt al momento della presentazione della miniserie.

Per aumentare le aspettative dei lettori, Marvel Comics ha anche mostrato in anteprima la copertina firmata da Leinil Francis Yu, che potete vedere in fondo alla pagina, dove la figura di Venom è frammentata in cinque parti, ciascuna delle quali caratterizzata dal design dei cinque ospiti del simbionte. Voi cosa ne pensate di questa nuova serie What If? Fatecelo sapere nei commenti.

Prima di lasciarci, ricordiamo che anche Vedova Nera ha unito le forze con Venom, e vi lasciamo ad un approfondimento dedicato al legame tra umani e simbionti.