Venom: lo storico Villain di Spider-Man prende forma in una magnifica statua

Apparso per la prima volta nel marzo del 1988 su The Amazing Spider-Man #300, Venom ha saputo subito affermarsi come uno dei più pericolosi nemici dell'Uomo Ragno, sviluppando in maniera imprevista l'arco narrativo dedicato al costume alieno apparso durante l'evento Guerre Segrete, e minacciando direttamente la vita di Peter Parker e MJ.

A distanza di molti anni, la creatura ideata dallo sceneggiatore David Michelinie e dall'artista Todd McFarlane, due degli autori che hanno segnato una significativa rinascita del personaggio di Spidey e delle sue avventure, viene ancora oggi considerato come una figura iconica all'interno dell'universo Marvel. Attualmente Eddie Brock e Flash Thompson, i due personaggi maggiori ad aver sfruttato il potere di Venom, si trovano impegnati nei tremendi sviluppi dell'evento King in Black, che sta coinvolgendo anche importanti eroi.

Per rendere omaggio ad un antagonista di tale importanza, Smashing Rocks Studio ha realizzato la magnifica statua che potete vedere nel post riportato in calce. In scala 1:4, con un'altezza di 42 centimetri, Venom appare riprodotto perfettamente, e per chi fosse interessato il prezzo di questo incredibile pezzo da collezione è di 416 euro, ed è già possibile pre ordinarlo sul sito dello studio per riceverlo tra aprile e giugno.

