Venom: il terrificante simbionte 'Bile' potrebbe presto diventare canonico

Ventisette anni fa, Marvel Comics anticipò l'arrivo del simbionte definitivo, un essere tanto pericoloso e potente da mettere in ombra persino Venom e Carnage. Bile, questo il nome del terrificante villain, viene descritto come "Un cannibale schizofrenico con le grottesche abitudini alimentari di un ragno", e potrebbe presto diventare canonico.

L'essere fece per la prima volta la sua comparsa in un paragrafo del Marvel Year-In-Review '93 e successivamente venne ripresentato nel Venomnibus Vol.1. Donny Cates, autore della serie Venom che nell'ultimo anno e mezzo ha letteralmente spopolato in America, ha recentemente parlato del simbionte sul suo profilo Twitter, scrivendo: "È un'idea che ho sin da bambino, quando lessi per la prima volta del personaggio. Quindi.. potrei farlo?!". In calce potete dare un'occhiata al post in questione.

Lo scrittore non ha ancora confermato l'arrivo di Bile sulle pagine del proprio fumetto, ma la spinta dei fan potrebbe essere sufficiente per convincerlo a fare un tentativo. Cates del resto non ha mai avuto paura di introdurre nuovi personaggi, e il supporto artistico di Ryan Stegman renderebbe tutto più semplice.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere il debutto di questo villain? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan dell'autore poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata a Venom: The End, la nuova miniserie Marvel Comics.