Venom: Vedova Nera è la nuova alleata del simbionte, ecco il nuovo costume

La decisione di rendere il costume alieno indossato da Peter Parker durante l’evento Guerre Segrete in un simbionte alieno capace anche di dare vita ad altri parassiti ha dato vita a Venom uno dei personaggi più importanti dell’universo di Spider-Man e anche del macro-universo che coinvolge numerose testate di Marvel Comics.

Venom non ha però ricoperto sempre un ruolo negativo all’interno delle innumerevoli storie in cui è apparso, e nei recenti sviluppi raccontati nella serie Venom, il simbionte ha deciso di schierarsi dalla parte dei buoni per fermare uno dei suoi figli più letali e pericolosi. Scritto da Torunn Grønbekk e disegnato da Julius Ohta Venom #26 ha mostrato Natasha Romanoff alle prese con un gruppo di terroristi conosciuto come Noname. I terroristi stanno da tempo orchestrando degli attacchi a varie sedi Alchemax, e Vedova Nera per contrastarli decide di contattare una sua vecchia conoscenza.

Dopo aver avuto le informazioni che voleva da Keith Walkers, e averlo eliminato, Natasha riesce a trovare finalmente un accesso all’alveare di Venom, dove mostra per la prima volta il suo nuovo aspetto, che potete vedere nella tavola disponibile in fondo alla pagina. Poco dopo a New York Toxin trova e sottomette il suo nuovo ospite, un ragazzo di nome Bren Waters, e quindi Natasha e Dylan Brock, attuale ospite di Venom, decidono di stringere un’alleanza per fermarlo.

Il nuovo design di Vedova Nera, chiamata semplicemente Widow in questa forma simbiotica, appare piuttosto semplice, con una tuta nera dove spiccano polsini e occhi di un rosso intenso, e un originale simbolo di ragno stampato sul torace. Il tocco di classe sono i tacchi come parte del costume e la lunga coda di cavallo rossa che esce dalla maschera. Cosa ve ne pare di questo nuovo design per Vedova Nera? Aspettiamo le vostre opinioni nei commenti.

In conclusione, vi lasciamo alla storia del legame tra umani e simbionti, e ricordiamo che a vincere la Marvel Art Atelier Challenge è stata un’artista italiana.