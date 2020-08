Venom: l'ultimo volume ci introduce ai pericolosi Avengers Simbionti

Il volume 27 della testata dedicata al simbionte già famoso dei fumetti americani, ha mostrato l'arrivo di Eddie Brock, Venom e suo figlio Dylan in una nuova dimensione, per fuggire dal villain Virus, dopo aver incontrato il geniale The Maker, una versione alternativa di Reed Richards, cioè Mr. Fantastic.

Mentre cercano di capire dove si trovano, Eddie e Dylan vengono attaccati nuovamente da Virus che li ha seguiti in questo viaggio interdimensionale. Bastano solo poche battute e un paio di tavole prima che i lettori vengano scioccati dall'apparizione di un team molto famoso nel mondo Marvel Comics.

I due protagonisti sono impegnati in uno scontro diretto con Virus, e improvvisamente vediamo arrivare sul campo di battaglia una figura molto simile a Capitan America, con un particolare simbolo al centro del costume. Il simbolo di Venom. È così che questa stravagante storia ci introduce agli Avengers Simbionti.

Virus, sentendosi ostacolato da Cat decide di attaccare il vendicatore, per poi scagliarsi contro tutti gli altri membri della squadra, che in questa rivisitazione sono She Hulk, Black Panter, Thor e Iron Man. Nonostante Virus abbia a sua disposizione la tuta anti-simbionte, come era facilmente prevedibile, non riesce a sostenere lo scontro con gli Avengers e, finito a terra, decide di concentrare tutta la sua forza in un colpo di cannone, disintegrando la faccia di Cap. In calce trovate alcune tavole dello scontro.

Con un ghigno pericoloso il volto di Cap si ricompone, e questi afferma che il simbolo sul torace non è solo un tributo, ma loro sono realmente entrati in contatto con dei simbionti. Cosa ne pensate di questo sorprendente sviluppo nella trama di Venom? Vi piacerebbe vedere questo tipo di Avengers nelle altre serie? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che è stata annunciata la data d'uscita dello spin-off su Wraith, e che Donny Cates ha anticipato dei piani folli per il numero 200.