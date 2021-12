Venti anni di Bleach: l'autore di My Hero Academia dedica un disegno al manga di Tite Kubo

Quest'anno Bleach ha compiuto 20 anni. Sono passati ben due decenni dalla pubblicazione del primo capitolo su Weekly Shonen Jump datato 2001 di quello che sarà uno dei fumetti più importanti della scorsa generazione. Il battle shonen di Tite Kubo ha contribuito a diffondere di nuovo i manga in tutto il mondo insieme a Naruto e ONE PIECE.

Ora che si prepara anche all'arrivo del nuovo anime, i festeggiamenti per Bleach sono in fermento. Vari autori hanno dedicato all'opera di Kubo il loro talento, preparando degli shikishi inediti. E mentre il mangaka di Bleach si dedicava al poster per la Bleach Exposition, c'era in azione anche Kohei Horikoshi, mangaka di My Hero Academia, che ha collaborato per promuovere la serie.

Horikoshi ha preso a modello Mayuri e Nemu Kurotsuchi, rispettivamente capitano e vice capitano della dodicesima divisione del Gotei 13, quella scientifica. I due sono stati spesso i personaggi più misteriosi ed enigmatici di Bleach, ma sono piaciuti molto al creatore di My Hero Academia che ha deciso di ridisegnarli col proprio stile.

Ovviamente non c'è stato soltanto Horikoshi in azione: anche altri autori di Weekly Shonen Jump hanno scelto dei personaggi di Bleach da ridisegnare, tra cui Eiichiro Oda che ha allegato anche una dedica.