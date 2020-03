Vento Aureo: un animatore augura all'Italia di uscire presto dall'emergenza sanitaria

Kohei Ashiya, uno degli animatori che ha lavorato all'adattamento di Le Bizzarre Avventure di JoJo ha postato sul suo profilo Twitter l'augurio che l'Italia possa uscire presto dalla crisi sanitaria in cui versa, tramite dei disegni di Giorno e degli altri personaggi.

Nei disegni che potete trovare in calce alla notizia, i personaggi di Vento Aureo (sia i buoni che i cattivi) sono uniti per dimostrare all'Italia la loro vicinanza, veicolando anche messaggi per la sicurezza e misure di prevenzione per evitare il contagio. Vediamo Fugo disinfettare le superfici, Trish ricordarci di indossare la mascherina, Abbacchio lavarsi le mani con un detergente e Bucciarati ricordarci di non uscire di casa inutilmente.

Non sono solo i buoni a dare raccomandazioni, ma anche i cattivi della serie. Troviamo infatti Diavolo e gli altri membri di Passione stringersi uniti per ricordarci che dobbiamo darci tutti una mano a vicenda e fare la nostra parte in un momento così drammatico. Tutto il post è scritto in italiano, così come i baloon dei personaggi. Ashiya affianca a questi disegni anche alcune foto del suo viaggio in Italia, a dimostrazione del suo amore per il nostro Paese.

Cosa ne pensate di questo splendido omaggio? Fatecelo sapere nei commenti. Nella speranza che la grave emergenza che sta toccando l'Italia e il mondo intero venga presto superata, vi lasciamo a l'intervista ad Hirohiko Araki fatta a Lucca e alla recensione di quattro manga del papà di JoJo.