Vento Aureo: diamo uno sguardo a questo bel cosplay di Bruno Bucciarati

L'anime di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo ambientato interamente in Italia, ci ha regalato moltissimi personaggi interessanti che sono rimasti nella mente degli appassionati. Uno dei più amati è sicuramente il leader del gruppo di Giorno Giovanna, Bruno Bucciarati.

Entrato giovanissimo nelle fila dell'organizzazione criminale nota come Passione, Bruno Bucciarati è un personaggio carismatico e leale, tanto da guadagnasi la fiducia dei membri del suo gruppo, che con devozione rispondono ad ogni suo ordine. L'utente di Instagram Lunatis_donjuan, sul suo profilo social, ci ha portato un bellissimo cosplay del personaggio, accompagnato dal suo potentissimo stand Sticky Fingers che conferisce a Bucciarati il potere di aprire cerniere su qualsiasi cosa. Un potere molto utile e versatile che ha salvato più di una volta la situazione. L'effetto del cosplay è davvero bellissimo e rende giustizia al personaggio di Vento Aureo.

Vi ricordiamo, per quelli che se lo fossero perso, che le prime due stagioni di Le Bizzarre Avventure di JoJo arriveranno su Netflix e saranno disponibili a partire dal prossimo 1 Marzo 2020. Vi aggiorneremo non appena avremo altre notizie in merito alle alte stagioni dell'anime. Nel chiudere la notizia, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo particolare cosplay di Trish Una di Vento Aureo, la figlia del terribile boss di Passione.