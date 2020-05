Vento Aureo: Giorno Giovanna più tartaruga protagonista di un nuovo cosplay

Se c'è una serie che al di là di tutto rimane sempre e costantemente un trend e soprattutto nei pensieri degli appassionati, quella è Le Bizzarre Avventure di JoJo. Un'opera multigenerazionale, che stagione dopo stagione ha saputo conquistare sempre più appassionati e che continua a brillare con tutto che l'anime al momento è fermo.

Quanto affermato trova conferma facilmente. Occorre guardarsi intorno, sui social e sul web, per capire di quanta fama gode l'opera ideata da Araki. Spinta negli ultimi mesi anche grazie a Netflix che ha portato alcune delle puntate sulla piattaforma, se già era più che famosa, adesso ha raggiunto il livello successivo, toccando le vette più alte della propria popolarità.

Fra le cinque serie animate per ora realizzate, una di quelle che ha riscontrato più successo di pubblico è stata, sicuramente, la quinta: Vento Aureo. Non per niente è molto facile trovare fan art sull'inimitabile protagonista Giorno Giovanna o cosplay su Diavolo e Doppio, ad esempio. E proprio per quanto riguarda i cosplay, oggi vogliamo mostrarvene un altro, proprio relativo a Vento Aureo e al suo personaggio principale.

Come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, il cosplayer di Instagram zackt._ ha recentemente pubblicato un costume molto originale e ben realizzato su Giorno Giovanna in compagnia della tartaruga che accompagna i nostri eroi per tutta la serie.

Nel corso degli anni abbiamo visto molte opere ispirate all'opera magna di Araki, come ad esempio questa spettacolare illustrazione, realizzata dal papà di Naruto, di Giorno, disegnata per il venticinquesimo anniversario della serie.

