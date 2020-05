Vento Aureo: la volta in cui il papà di Naruto disegnò Giorno Giovanna

Giusto qualche giorno fa vi avevamo mostrato una stupenda illustrazione che il papà di One Piece, Echiro Oda, aveva realizzato su Jotaro Kujo de Le Bizzarre Avventure di JoJo. Sappiamo come non sia una cosa inusuale vedere un mangaka omaggiarne un altro reinterpretandone lo stile e i personaggi creati come forma di rispetto.

Oggi, dunque, vogliamo mostrarvi l'ennesimo caso in cui un mangaka di successo ha voluto omaggiare un altro mangaka di successo. I protagonisti del nostro articolo oggi sono Araki (l'onnipresente) e Masashi Kishimoto, papà di Naruto. Proprio come con Oda, è stato il creatore di Samurai 8, il fresco flop della carriera fortunata del mangaka, a omaggiare il creatore di JoJo e nello specifico la quinta stagione della sua celebre saga: Vento Aureo.

Come potete vedere dal post condiviso da un utente di Instagram, l'illustrazione in questione è stata realizzata nel 2012, per il venticinquesimo anniversario de Le Bizzarre Avventure di JoJo. Il soggetto scelto da Kishimoto è l'iconico Giorno Giovanna, protagonista indiscusso e acclamato dell'ultima serie animata andata in onda.

È evidente e chiaro il tocco inconfondibile del maestro. La capacità di trasmettere ai personaggi una fluidità nelle pose senza eguali e una fisionomia tipica delle opere disegnate da Kishimoto. Possiamo dire senza paura che è una versione fantastica di Giorno, capace di esprime tutta la bravura come disegnatore del papà di Naruto (che sia mancato questo a Samurai 8 per sfondare sul serio?).

Rimanendo in tema, se può interessarvi è stato realizzando un bel cosplay su Diavolo e Doppio de Le Bizzarre Avventure di JoJo.

