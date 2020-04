Vento Aureo: vi presentiamo questa bellissima fan art di Diavolo

Conclusasi la scorsa estate, la versione animata di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo ha fatto aumentare la popolarità della serie di Hirohiko Araki, come testimoniano le numerose fan art in giro per il web. Diamo un'occhiata a questa illustrazione di Diavolo.

Villain principale della quinta parte del manga generazione che vede la famiglia Joestar combattere il male in giro per il mondo, Diavolo è uno dei personaggi più carismatici della serie ed uno dei più particolari. La sua "bizzaria" consiste nell'avere due distinte personalità. La principale è, appunto, Diavolo, il crudele boss mafioso leader di Passione. La seconda, più mite e debole, è Doppio suo servitore fedele. Uno dei leitmotiv di Vento Aureo erano proprio i tentativi di Doppio di comunicare con se stesso, utilizzando come telefono qualsiasi cosa gli capitasse in mano (pacchetti di sigarette, gelati e persino ranocchie). L'utente di Reddit EdgeTheKing, con la sua fan art, è riuscito a cogliere la follia del personaggio, omaggiando anche la copertina del celebre album dei King Crimson che dà il nome allo stand di Diavolo, uno dei più potenti e letali in assoluto.

Nella speranza che l'adattamento anime della sesta parte, Stone Ocean, venga presto svelato, vi lasciamo a questo intrigante cosplay di Trish Una, la figlia del boss di Passione.