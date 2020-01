La vera forza di Oden in mostra negli spoiler di ONE PIECE 970

Mentre l'attenzione dei giorni scorsi è stata in parte monopolizzata dal live action di ONE PIECE, non ci si deve dimenticare che a breve arriverà un nuovo capitolo del manga, arrivato ormai in una fase cruciale. Il terzo atto di Wanokuni si è sviluppato intorno a un flashback, quello di Oden Kozuki, che potrebbe a breve giungere a conclusione.

Oden esige vendetta, ormai non può più sopportare le angherie di Orochi e Kaido dopo gli ultimi eventi che hanno coinvolto Kuri e Hyogoro. Insieme ai Nove Foderi Rossi ha deciso di dirigersi in battaglia per poter concludere questa diatriba una volta e per tutte.

Il titolo del capitolo 970 di ONE PIECE è "Oden contro Kaido" e già fa presagire un evento fondamentale per la storia. Mentre nella copertina continuano le avventure di Bege e della sua ciurma, con il capitano dei pirati Firetank e Vito che vengono bloccati da una folla che li sbaciucchia, a Wanokuni è in scena lo scontro del secolo.

Oden e i suoi arrivano faccia a faccia con Kaido e i due comandanti si affrontano. Il Kozuki sta addirittura vincendo contro l'imperatore, ma Kaido prende in ostaggio Momonosuke, facendo subire la sconfitta al samurai. L'uomo che ha navigato con Roger viene imprigionato e condannato a morte in tre giorni: sarà bollito vivo.

In calce potete cliccare sui link nel post di Reddit per osservare le prime pagine leakate dal capitolo 970 di ONE PIECE, mentre la serie la settimana prossima sarà in pausa per tornare su Weekly Shonen Jump #12.