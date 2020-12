Quali sono i veri nomi de I Cavalieri dello Zodiaco? Un confronto tra italiano e originale

Negli anni '80, per essere adeguati meglio al pubblico italiano, le case di doppiaggio operavano molte trasformazioni sugli anime, in particolare nella traduzione dei nomi e nell'esclusione di alcune scene. Ne sanno qualcosa i fan di Holly e Benji con il nuovo Captain Tsubasa, e lo stesso vale per I Cavalieri dello Zodiaco - Saint Seiya.

Ormai è risaputo che il nome originale di questo anime sia per l'appunto Saint Seiya, identico al manga scritto e disegnato da Masami Kurumada su Weekly Shonen Jump diversi decenni fa. Le varie saghe de I Cavalieri dello Zodiaco ci hanno fatto conoscere in particolare sei personaggi come Pegasus, Sirio e tanti altri. Ma come potete immaginare, il guerriero della costellazione di Pegasus non si chiama davvero Pegasus. Vediamo quali sono i nomi originali dei protagonisti di Saint Seiya.

Il vero nome di Pegasus è Seiya , combattente della costellazione del Pegaso;

, combattente della costellazione del Pegaso; Il vero nome di Sirio è Shiryu, combattente della costellazione del Dragone;

Il vero nome di Cristal è Hyoga, combattente della costellazione del Cigno;

Il vero nome di Andromeda è Shun , combattente della costellazione di Andromeda;

, combattente della costellazione di Andromeda; Il vero nome di Phoenix è Ikki, combattente della costellazione della Fenice;

Il vero nome di Lady Isabel di Thule, la reincarnazione di Atena, è Saori Kido.

Si nota subito che alcuni personaggi hanno ricevuto come nome quello della costellazione che rappresentano, scartando completamente il nome originale. Sirio è l'unico nome foneticamente vicino a quello originale, mentre Cristal/Hyoga è stato completamente cambiato, rifacendosi a una caratteristica della sua mossa più iconica.

Preferite i nomi originali de I Cavalieri dello Zodiaco oppure la loro versione italiana?