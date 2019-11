La verità dietro i piani di Overhaul emerge nel settimo episodio di My Hero Academia

La quarta stagione di My Hero Academia sta preparando le basi per sviluppi futuri che andranno a sconvolgere quanto visto finora nel mondo creato da Horikoshi. Con una particolare attenzione data ad Overhaul e all’associazione Shie Hassaikai abbiamo compreso in maniera più precisa gli orribili piani di questo Villain.

Con tutti i dettagli emersi nel corso dei 7 episodi usciti è semplice individuare uno specifico piano d’azione e sembra che tutte le azioni previste dallo stesso Overhaul riguardino in qualche modo la piccola e misteriosa Eri. L’avevamo già incontrata in un episodio precedente ma è stato durante l’ultimo che abbiamo potuto capire la tragicità della sua situazione.

Nelle battute finale della puntata 69 infatti viene chiarito come la giovane ragazza sia costretta a prendere parte nel piano di suo padre Overhaul, e non nel modo che chiunque potrebbe immaginarsi. Abbiamo visto precedentemente la presenza di armi in grado di bloccare il Quirk di chi venga colpito, e come hanno supposto Nighteye e i Pro Heroes, Eri potrebbe essere in grado di rimuovere i Quirk ad un livello più avanzato di quanto visto con Aizawa.

Overhaul e la Shie Hassaikai, essendo a conoscenza del potere di Eri, hanno utilizzato il suo sangue per sviluppare queste particolari armi, e nella scena post-credit dell’episodio 7 ci è stata mostrata la condizione attuale della ragazza. Nonostante la conversazione avvenuta tra Overhaul e l’ultimo tutore di Eri, in cui il leader della Shie Hassaikai ha confermato di trattarla bene, la troviamo in una piccola stanza buia, immobile sul suo letto, una scena con un potente impatto emotivo, che ha generato numerose reazioni dei fan.

Pensando a Midoriya, Eri realizza che nessuno si è mai mostrato così gentile nei suoi confronti, e tra le lacrime che cominciano a rigarle il viso, capisce non solo di meritare di essere salvata da lui, ma anche di volere che ciò succeda.