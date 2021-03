La verità sull'arco finale di My Hero Academia: l'editor risponde in un'intervista

È tornato l'anime con i supereroi più apprezzato di sempre. My Hero Academia 5x01 ha fatto il suo esordio sia in Giappone che su Crunchyroll, pertanto i fan di tutto il mondo stanno per tornare a dedicarsi alle avventure di Izuku Midoriya. Ma negli ultimi giorni si è discusso anche dello stato in cui si trova il manga disegnato da Kohei Horikoshi.

Durante l'AnimeJapan x TOHO Animation, tenutosi nelle scorse ore e che ha visto la rivelazione di tanti anime, è intervenuto l'editor Taguchi di Weekly Shonen Jump che si occupa di seguire la pubblicazione di My Hero Academia. Il collante tra la casa editrice e l'autore ha parlato sia dell'anime che della situazione sull'ultimo arco narrativo di My Hero Academia.

"Ci stiamo dirigendo verso la parte più emozionante della storia di My Hero Academia. Il set up è stato introdotto anche nell'anime, per esempio nella stagione 5, dove vedrete cosa succede a Deku e quali personaggi saranno presentati. Con l'anime che continua, anche il manga proseguirà nel migliorare con un sacco di sviluppi e personaggi. I personaggi che appariranno vi sorprenderanno, e parlo costantemente con Horikoshi della storia."

"In passato, quando un manga di Weekly Shonen Jump entrava nell'arco finale, solitamente richiedeva un'infinità per finire. Non sappiamo quanto tempo manca alla fine della storia, ma ciò che posso dire è che il manga diventerà ancora più eccitante. Con ogni settimana che ha notizie sul manga o sull'anime, la serie è in trend non solo in Giappone ma anche nel resto del mondo. Insieme all'anime, ci dirigiamo verso la fine e speriamo che vi godrete la prosecuzione!"

Quindi l'editor conferma che il manga di My Hero Academia è entrato nell'ultima fase ma, come succede sempre, non si tratta degli ultimissimi capitoli e quindi non si sa ancora quanto tempo sarà richiesto per portare a conclusione la storia di Izuku Midoriya e degli altri aspiranti eroi. Non resta quindi che attendere i prossimi mesi per vedere dove si dirigerà il tutto.