Vermeil in Gold: il manga ecchi di Amana e Umezu ottiene un adattamento ani

Attraverso i social, è stato reso noto che Sentai Filmworks ha concesso la licenza per la produzione dell’anime televisivo Vermeil in Gold: A Desperate Magician Barges Into the Magical World Alongside the Strongest Calamity, tratto dall’omonimo manga ecchi di Kōta Amana e Yōko Umezu.

Serializzato sulla rivista Monthly Shonen Gangan di Square Enix dall’agosto 2018, Vermeil in Gold ottiene un adattamento anime. La produzione, è stata affidata allo studio d’animazione Staple Entertainment, con Takashi Naoya accreditato come regista. Tra gli altri membri dello staff resi noti, figurano Tatsuya Takahashi come supervisore delle sceneggiature, Matsuo Asami come assistente alla regia e Kyoshi Tateishi come character designer e capo direttore dell’animazione. Se amate il genere, su Crunchyroll arriverà l’ecchi Harem in the Labyrinth of Another World.

La premiere di Vermeil in Gold è andata in onda il 5 luglio sulle emittenti televisive giapponesi e in streaming su HIDIVE. Probabilmente, l’anime ecchi debutterà anche su Crunchyroll. Sono infine state rese note le sigle della serie. Kaori Ishihara eseguirà la sigla di apertura “Abracada-boo”, mentre Mili eseguirà la ending “Mortal with You”. Sempre lo stesso mese, debutta anche l’anime isekai Black Summoner.

La trama di Vermeil in Gold segue le vicende di Alto Goldfield, uno studente di un’accademia magica che sogna di diventare un grande stregone. Tuttavia, quando egli si trova sul punto di essere bocciato e di dover perdere un prezioso anno scolastico, trova un vecchio grimorio. Seguendo le indicazioni del libro di magia, finisce per evocare un potente demone di nome Vermeil che un tempo era stato sigillato. Ora, Vermeil è il famiglio di Alto, ma il demone richiede energia magica dal suo padrone. Questa, si ottiene con profondi baci.