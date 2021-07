Il vero problema dell'industria degli anime secondo il presidente di Toei Animation

L'industria dell'animazione giapponese sta crescendo molto negli ultimi anni, anche grazie alla diffusione di intere serie attraverso i molteplici servizi in streaming presenti sul mercato, e anche agli investimenti di colossi, quali Netflix e Amazon Prime Video, nell'acquisizione di licenze e conseguente produzione di opere esclusive.

Questo fenomeno risulta sicuramente efficace per far conoscere i pilastri dell'animazione giapponese, alcuni molto datati e altrimenti di difficile reperibilità, ma rende anche disponibili produzioni considerate inferiori sia dal punto di vista creativo che produttivo. Questo particolare problema è stato sottolineato da Katsuhiro Takagi, presidente di Toei Animation, uno degli studi d'animazione più importanti dell'intero settore.

Con opere come Dragon Ball, Sailor Moon e Digimon, solo per citarne alcune, lo studio con sede principale a Tokyo non rischia di sicuro problemi per quanto riguarda gli introiti. Il discorso cambia quando si parla di studi più piccoli, sommersi dal lavoro di serie anche aspramente criticate dagli esperti e dagli appassionati, e che ottengono risultati spesso distanti dall'eccellenza.

“Credo che il numero di successi sia nulla se comparato con il numero di lavori pubblicati nel mondo. Come si ottiene un profitto da lavori animati così dispendiosi da realizzare?” Con queste parole il presidente di Toei Animation ha commentato questo repentino cambiamento nel settore, che ormai sembra prediligere l'attenzione verso la quantità delle produzioni, piuttosto che porla nella realizzazione di meno progetti ma potenzialmente unici e rilevanti in un prossimo futuro.

