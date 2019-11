Una versione femminile di Sasuke Uchiha avvistata all'Anime NYC

Nella vasta e da molti agognata America, a metà novembre si è tenuta, nella Grande Mela: New York City, la convention sui manga, anime, giochi arcade, arte. Stiamo parlando dell'Anime NYC, un evento con cadenza annuale, previsto sempre, all'incirca, nello stesso periodo di novembre. Ciò ha fatto sì che il web esplodesse di nuovi cosplay.

Già nelle scorse settimane vi abbiamo mostrato diversi costumi realizzati dai fan, tutti presenti all'evento in questione. Ricordiamo quello di Temari di Naruto, per rimanere in tema con l'argomento di questo articolo, oppure quello bellissimo di genere di Kurogiri di My Hero Academia che, però, risale all'Anime NYC del 2018 che la cosplayer ha voluto postare in onore della nuova edizione.

Bene, come avrete sicuramente capito da questa premessa, anche oggi torniamo con un nuovo cosplay, sempre di genere, che una fan ha presentato alla fiera americana di quest'anno. Condiviso da @himvwvri, sul proprio profilo Twitter personale, il soggetto che ha deciso di impersonare è quello del noto e amato-odiato personaggio di Sasuke. Nello specifico la versione apparsa in Naruto Shippuden quando ancora era sotto l'ala protettrice di uno dei tre ninja leggendari: Orochimaru.

Come potete vedere dalle foto in calce all'articolo, il costume si presenta molto bene alla vista, rispettando più che fedelmente le fattezze della versione originaria disegnata e ideata dal maestro Masashi Kishimoto. Dalla camicia bianca con l'ampissima scollatura, la corda viola intorno alla vita, la gonna di una tonalità più scura e dei pantaloni che terminano in stivaletti col tacco, c'è da dire che i vari indumenti sono molto ben realizzati. A completare il cosplay, conferendogli quella marcia in più, è la spada che porta Sasuke, Kusanagi, e i guanti aperti sulle dita.

Anche se la serie di Naruto è ormai conclusa da un paio di anni, i fan fedelissimi che non perdono occasione per onorarla sono davvero tanti. Lo abbiamo visto con Temari in precedenza e ora con Sasuke. Quando un'opera è in grado di colpire e marchiare l'anima delle persone, diviene immortale nei cuori di chi il colpo lo ha subito.

Cosa ne pensate del coslay di genere su Sasuke? Fatecelo sapere nei commenti.