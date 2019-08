La versione home video della pellicola animata MAQUIA giungerà presto in Italia

Nel corso di queste ultime ore, Anime Factory ha ufficialmente annunciato che l'uscita home video del lungometraggio animato MAQUIA, prima opera targata Mari Okada e animata da P.A.WORKS, è stata fissata in Italia per quest'ottobre, seppur ancora non sia stata annunciata una data precisa.

La pellicola, abbreviata anche con il nome Sayoasa, è un film animato ad ambientazione fantasy e dai toni drammatici giunto in Giappone nel 2018. L'opera è stata scritta e diretta da Mari Okada mentre la produzione e stata affidata al team P.A.Works, con character design affidato a Yuriko Ishii - e successivamente adattato da Akihiko Yoshida - e colonna sonora di Kenji Kawai. Il film rappresenta il grande debutto alla regia di Okada e il primo lungometraggio indipendente di P.A.Works.

Maquia: When the Promised Flower Blooms segue le vicende di Maquia, una giovane ragazza costretta a fuggire dalla città di Iorph dopo che questa viene attaccata da nemici sconosciuti e desiderosi di scoprire il segreto della longevità posseduto dai suoi abitanti — centenari ma comunque caratterizzati da un aspetto adolescenziale. Durante la sua fuga, Maquia trova un orfano ancora neonato che decide di allevare nonostante le differenze delle rispettive durate della vita.

Il film è stato presentato in Giappone il 24 febbraio 2018, per poi giungere anche al di fuori del Sol levante il 4 marzo 2018, durante il Glasgow Film Festival. È stato distribuito nelle sale cinematografiche d'Australia e Nuova Zelanda il 7 giugno 2018 grazie a Madman Films, mentre il 27 giugno 2018 è potuto sbarcare anche nel Regno Unito e in Irlanda grazie ad Anime Limited. Negli Stati Uniti e in Canada è stato pubblicato il 20 luglio 2018 da Eleven Arts Anime Studio.