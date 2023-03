Versus: ecco la prima cover ufficiale della nuova serie scritta da ONE

Nell’autunno del 2022 veniva annunciato un nuovo progetto che avrebbe portato la firma dell’autore ONE, noto principalmente per serie di successo come One-Punch Man e Mob Psycho 100, e del disegnatore Azuma Kyoutarou. Si trattava di Versus serie ancora inedita in Italia, ma di cui presto verrà pubblicato il primo volume in Giappone.

Costruita attorno all’ormai classica formula del torneo, la serie ha come protagonista un cavaliere di nome Hallow, il quale al fianco dei suoi amici prende parte ad un torneo che vede l’umanità schierarsi contro i demoni, definiti sin dal primo capitolo come i loro nemici naturali. I pericoli e i nemici affrontati da Hallow e dai compagni conosciuti nei primi momenti del torneo, finiranno per piegare la volontà di molti cavalieri, se non addirittura ad ucciderli.

Tuttavia, perseguendo la promessa fatta ad un suo caro amico proprio nelle prime tavole del manga, Hallow, pur rimasto da solo, non demorderà e non si arrenderà di fronte ad aree a dir poco raccapriccianti e nemici mostruosi. Rimasto senza un braccio durante uno scontro, Hallow si risveglierà poco dopo, ritrovandosi di fronte ad una sua vecchia conoscenza: Zaybi, ragazzo dai grandi poteri magici, che aiuterà sia il protagonista che i lettori, a comprendere i segreti del nuovo universo ideato da ONE.

Ed è proprio a loro due, e allo spirito PanePane che segue Hallow in ogni sua disavventura, che gli autori hanno deciso di dedicare l’illustrazione della cover del primo volume del manga, edito da Kodansha, e in arrivo sugli scaffali del Paese del Sol Levante il 7 aprile 2023. Per chiudere, vi lasciamo alla questione riguardo il nome di Saitama qualora diventasse un eroe di classe S.