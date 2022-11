Versus: prime pagine a colori per il nuovo manga di ONE, ecco i protagonisti

ONE, autore celebrato in tutto il mondo per opere come Mob Psycho 100 e l’ancora in corso One-Punch Man, è tornato a firmare una nuova serie. Versus ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Sunday e in attesa di scoprire di più su questa nuova serie, è stata pubblicata anche la prima pagina a colori ufficiale, dedicata ai protagonisti.

Per celebrare questo nuovo inizio sulla rivista edita da Kodansha è stata infatti inserita la splendida doppia pagina a colori che potete vedere nel post condiviso da shonenleaks e riportato in fondo alla pagina. Si tratta della stessa illustrazione mostrata pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale della serie, scritta da ONE, e disegnata da Azuma Kyoutarou, e mostra quelli che saranno molto probabilmente i personaggi centrali della storia.

Dall’armatura medievaleggiante del protagonista, alla tunica dello stregone in primo piano, lo stile dei personaggi sembra molto diversificato, e considerando l’ipotetica presenza di moltissimi eroi e villain, visto che al centro della storia c’è un torneo dove si affrontano umani e demoni, possiamo aspettarci che tutti saranno ben caratterizzati. Diteci cosa ne pensate di questo primo sguardo alla serie Versus lasciando un commento qui sotto.

