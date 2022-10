Versus: un primo sguardo alla nuova serie dell'autore di One-Punch Man

La storia dell’autore ONE è una delle più singolari presenti nella storia del fumetto giapponese. Grazie alle sue idee stravaganti e divertenti il mangaka è riuscito a raggiungere la popolarità mondiale prima con One-Punch Man, inizialmente serializzata in maniera indipendente, e poi con Mob Psycho 100, e ora sta per tornare con la serie Versus.

In arrivo il 26 novembre 2022 sulle pagine di Weekly Shonen Sirius, rivista edita da Kodansha, la nuova opera scritta da ONE, e disegnata da Azuma Kyoutarou, è stata presentata come un battle manga semplice, caratterizzato però da molti personaggi secondari che appariranno col progredire della storia. Questo perché Versus, come suggerisce il titolo, racconterà gli scontri tra 47 eroi e 47 demoni nel grande torneo organizzato dal Signore dei Demoni.

La pagina social ufficiale della serie ha mostrato in anteprima alcunidegli eroiche vedremo presto nel manga. Il ragazzo in primo piano, con un volto semplice ma riconoscibile, che brandisce una spada e indossa un’armatura sarà probabilmente il protagonista. Dietro di lui possiamo notare altri quattro guerrieri, tra chi brandisce una spada, o chi sfoggia dei guanti imbottiti molti simili a dei caestus, tutti con un character design ben distinto. A sorprendere, e dare un’idea della bizzarria delle opere di ONE, è una specie di fata col naso da maiale presente sopra la spalla sinistra del protagonista. Diteci cosa ve ne pare di questo primo sguardo a Versus nei commenti.