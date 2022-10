Vestitevi come Lamù: arrivano le scarpe tigrate a tema Urusei Yatsura

Finalmente è tornato Lamù. L'anime degli anni '70 e '80 ha trovato nuova vita con un rifacimento da parte di David Productions. Le storie del remake di Urusei Yatsura narreranno episodi di vario genere, senza seguire un filone di trama o con lo scopo di riadattare tutto il manga di Rumiko Takahashi.

In Giappone intanto è già febbre da Urusei Yatsura, e per questo David Production ha realizzato un corto animato per promuovere un nuovo prodotto. Il brand di scarpe Onitsuka Tiger ha annunciato una collaborazione con l'anime di Lamù, preparando delle calzature a tema. L'aliena entra in questo negozio di Onitsuka Tiger situato a Neo Shibuya con Ataru Moroboshi, scoprendo un'infinità di scarpe tigrate, con colori identici a quelli del costume di Lamù.

La compagnia renderà disponibili queste scarpe per commemorare l'anime, e ci saranno in aggiunta delle produzioni a tiratura limitata. La collaborazione però non si ferma a questo corto, dato che nel primo episodio di Lamù c'è Ataru che indossa le scarpe Mexico 66 di Onitsuka Tiger, mentre nel terzo episodio Lamù indosserà le Delicity, ovvero queste scarpe tigrate.

Le Delicity verranno prodotte in numero limitato - solo 700 - e saranno rese disponibili in 15 paesi a partire dal 29 ottobre, acquistabili dal negozio online di Onitsuka Tiger o dalle varie filiali fisiche dell'azienda. Altri prodotti, come borse e maglie, verranno invece destinate alla vendita soltanto su suolo giapponese.

Non è la prima collaborazione, dato che Lamù ha vestito streetpunk con Hardcore Chocolate.