I Nuovi Viaggi di Emanon è il terzo e ultimo annuncio di Planet Manga

Come aveva lasciato intendere, quest'oggi Planet Manga ha sganciato la sua terza e ultima bomba. Dopo i due annunci fatti negli ultimi giorni, l'editore ha rivelato che nel corso del mese di novembre debutterà I Nuovi Viaggi di Emanon, sequel dell'imperdibile opera realizzata da Shinji Kajio e Kenji Tsuruta.

Quello di novembre sarà un mese di grandi novità per Planet Manga. In seguito agli annunci di Star Wars: Le Leggende di Luke Skywalker - Il Manga e The Wolf Won't Sleep, l'etichetta di casa Panini Comics ha comunicato che porterà in Italia I Nuovi Viaggi di Emanon.

L'opera firmata Shinji Kajio e Kenji Tsuruta fa da seguito agli apprezzatissimi Le Memorie di Emanon e I Viaggi di Emanon. In questo nuovo racconto i lettori scopriranno altri frammenti della vita della protagonista, che in sé racchiude tutta la memoria del mondo. In una narrazione che oltrepassa i temi di tempo e spazio, non resta che innamorarsi di quella splendida fanciulla.

In risposta a diversi utenti che nei commenti chiedevano novità sulla ristampa dei primi due capitoli di quest'opera, Planet Manga ha pregato tutti di restare sintonizzati. Probabilmente, prima che I Nuovi Viaggi di Emanon faccia il suo debutto, Le Memorie di Emanon e I Viaggi di Emanon verranno ristampati, così da poter apprezzare al meglio l'ultimo capitolo della storia.

Quale dei tre annunci Planet Manga aspettate con più ansia? Nel frattempo, vi lasciamo all'annuncio di Undead Unluck, la nuova hit di Shonen Jump.