Viaggio nelle musiche di Dragon Ball, dalle origini fino a Super

Quando si pensa all'eredità di Dragon Ball, a ciò che il manga di Akira Toriyama - o l'anime che ne ha adattato il racconto - ha determinato per i processi di legittimazione della cultura fumettistica nipponica, difficilmente ci si sofferma sulle musiche. Eppure le partiture musicali hanno giocato un ruolo cardine per il successo dell'opera.

Nel momento in cui si riflette su uno specifico evento osservato nell'anime o già solo si porta il pensiero al logo stesso di Dragon Ball, è (quasi) impossibile che l'onda lunga di ricordi che travolge il lettore/spettatore si astragga dall'elemento musicale. D'altronde le composizioni orchestrali dell'opera hanno accompagnato in parallelo non solo le varie evoluzioni a cui sono andati incontro i diversi adattamenti del manga di Toriyama, ma hanno disegnato il terreno affinché tali trasformazioni (anche quelle in super saiyan) potessero attaccare i sensi degli spettatori, portando così le numerose serie animate di Dragon Ball ad entrare nell'immaginario collettivo degli appassionati di anime, e più in generale di cultura pop nipponica o dell'animazione internazionale.

Ecco allora che in una ricognizione sulla storia delle serie targate Toei Animation appare logico – se non addirittura necessario – porre qui enfasi su quegli artisti che hanno permesso a Dragon Ball di raggiungere L'Olimpo degli shonen, e di cambiare per sempre le coordinate (estetiche, linguistiche, iconografiche) dell'animazione nipponica per ragazzi. In questo senso, il viaggio nelle memorie musicali dell'anime non può che partire dall'uomo che ha codificato le espressioni melodiche delle prime due serie: stiamo parlando di Shunsuke Kikuchi.

Grazie alle continue contaminazioni di musiche monodiche di stampo orientale e di orchestrazioni sinfoniche di chiara derivazione occidentale, il compositore è stato immediatamente in grado di infondere nelle immagini del primo Dragon Ball e del successivo Dragon Ball Z quell'alto grado di commistioni culturali su cui lo stesso Toriyama ha fondato le estetiche del suo manga. La combinazione di elementi estremo-orientali – primi su tutti i codici iconografici di “Viaggio in Occidente” di Wú Chéng'ēn da cui sono stati mutuati molti personaggi (come lo stesso Son Goku) e le dinamiche action dei film di Bruce Lee – con gli orizzonti della science-fiction nordamericana ha portato il compositore ad unire stili e registri melodici di natura diversa, sia per la composizione dei temi dei singoli personaggi, sia per i componimenti musicali delle scene. E se le atmosfere idilliache delle cornici episodiche del Dragon Ball degli albori (a cui si richiama anche il trailer di Dragon Ball Daima) o le estasi ipercinetiche delle sequenze action sono entrate nella memoria di ognuno di noi, molto lo dobbiamo alla precisione e alla fedeltà con cui Kikuchi ha restituito sullo schermo i linguaggi “eterogenei” dell'autore.

Per quanto riguarda Dragon Ball GT, il discorso è simile e al tempo stesso diverso. Naturalmente con l'approdo ad un prodotto “originale” e quindi collaterale rispetto ai percorsi narrativi delle precedenti serie o degli stessi film canonici di Dragon Ball, era necessario perseguire un cambio di rotta anche dal punto di vista sonoro. Alla composizione delle musiche non figura più Shunsuke Kikuchi, ma Akihito Tokunaga, il quale opta (e aggiungerei, saggiamente) per un corso espressivo relativamente differente, che richiamasse le solite atmosfere dell'opera, senza per questo affossarsi sotto il manto della nostalgia.

Ecco che Tokunaga introduce per la prima volta in Dragon Ball degli elementi elettronici, finalizzati da un lato a porre la musica in continuità con le traiettorie musicali di fine anni Novanta, e dall'altro a preservare, con strumentazioni differenti, la natura espressiva che ha sempre caratterizzato l'universo animato dei saiyan. E seppur la serie in questione sia stata spesso oggetto di controversie da parte degli appassionati di Toriyama, il tema d'apertura intitolato DAN DAN Kokoro Hikareteku ha esercitato un'influenza davvero radicale sulle opening degli anime shōnen che sarebbero da quel momento seguiti.

E si arriva poi a Dragon Ball Super. Dopo le controversie legali di Dragon Ball Kai, che hanno costretto Toei ad eliminare le composizioni di Kenji Yamamoto a causa di alcune accuse di plagio, per configurare i nuovi percorsi dell'universo nato dalla matita di Toriyama lo studio d'animazione ha affidato le musiche a Norihito Sumimoto, il quale sin da subito ha innervato gli orizzonti melodici dell'opera di istanze e strategie assolutamente inedite. Qui l'unione di musica new-age, temi orchestrali e sonorità elettroniche ha permesso all'andamento sonoro di seguire in parallelo le evoluzioni di cui è stato oggetto il racconto nella sua sezione finale, in modo da offrire sia agli spettatori di lunga data che ai neofiti un'occasione per immergersi in un mondo tanto nostalgico quanto inedito: ovvero nell'unico orizzonte che potesse portare i temi musicali di Dragon Ball ad abbracciare le esigenze di coloro che si sono affacciati per la prima volta nell'universo dei saiyan.