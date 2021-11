Victoria Cindry spettrale in questo cosplay di ONE PIECE della giapponese Saki

Di donne nel mondo di ONE PIECE ce ne sono tante, alcune delle quali sempre in bella vista come le protagoniste Nami e Nico Robin dei Mugiwara. Altre fanno capolino spesso nella serie e si sono ritagliate un ruolo di spessore pur non rimanendo sempre in primo piano. Infine ci sono quelle donne che fanno un'apparizione per una saga e basta.

Di queste ultime ce ne sono un'infinità, considerato che ONE PIECE ha tantissimi personaggi diversi. Tornando a Thriller Bark abbiamo conosciuto la ciurma di Gecko Moria, ormai ex membro della Flotta dei Sette, di cui facevano parte Perona ma soprattutto il dottor Hogback. Lo scienziato ha iniziato a giocare con i cadaveri e le ombre di Moria, ricreando Victoria Cindry, una ex star del mondo di ONE PIECE e ora relegata a fargli da serva.

Per approfittare della tetraggine del mese di novembre, la cosplayer giapponese Saki ha pubblicato un piccolo album di foto con il cosplay di Victoria Cindry versione zombie, quindi con la pelle ingrigita e ricca di cicatrici e segni di sutura ma che comunque non ha perso il proprio charme.

