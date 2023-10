Un video cosplay di Daki affascinante ma demoniaca da Demon Slayer

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è una serie molto oscura rispetto alla media, nota per il suo mondo ricco di demoni creati dal malvagio Kibutsuji Muzan. Questi demoni sono il risultato di una trasfusione di sangue che trasforma gli umani in creature demoniache assetate di sangue, che si muovono soltanto di notte.

Ogni demone ha un potere unico e caratteristiche distintive che li rendono sia pericolosi che affascinanti, ma anche tra questi c'è chi riesce a distinguersi: le Kizuki, le lune demoniache, rappresentano un gruppo d'élite. Sono i dodici demoni più forti, ognuno contrassegnato da un numero che simboleggia il loro rango di potere. Le Kizuki sono servitori diretti di Muzan e sono temuti persino tra gli altri demoni.

Nella seconda stagione di Demon Slayer viene introdotta Daki, uno dei demoni più forti. Daki è un demone affascinante e spietato che usa la sua bellezza per ingannare e catturare le sue vittime, ma non soltanto questo. Ha infatti un legame strettissimo con suo fratello Gyutaro, che vive dentro di lei, e insieme formano la sesta luna crescente, quindi proprietari di un potere estremamente forte che ha messo Tanjiro e compagni in grande difficoltà.

Questi demoni rappresentano il nucleo oscuro e minaccioso di Demon Slayer, e una parte di questa oscurità si mostra anche nel cosplay di Daki trasformata presentato da Kleiner Pixel. Nel suo video caricato su Instagram, la cosplayer si presenta vestita e truccata di tutto punto per presentare al meglio le caratteristiche di questo demone che vive nel quartiere a luci rosse, teatro di una battaglia molto sanguinosa nell'anime.

Non c'è soltanto la versione con capelli bianchi: ecco un cosplay di Daki con i capelli neri, prima della trasformazione completa del personaggio.