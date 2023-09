Un video cosplay di Maki straordinario in azione contro i mostri di Jujutsu Kaisen

Ogni persona che risveglia la propria energia malefica e le tecniche maledette riesce a guardare la realtà di Jujutsu Kaisen, costellata da mostri infidi e potenti chiamati maledizioni. Questi esseri che traggono energia dalla negatività dell'essere umano invadono spesso il Giappone e c'è bisogno di chi sappia combatterli.

E per questo ci sono gli stregoni, umani che sanno manipolare l'energia malefica senza alcun problema, sfruttandola per creare tecniche uniche e che possano aggredire e fare dei danni alle maledizioni giapponesi. In Jujutsu Kaisen, la storia ruota intorno a questo gruppo di personaggi che rimane nascosto dalla vista dei più, mentre si fionda in battaglie con poche speranze di vittoria. Tra gli stregoni più forti c'è Satoru Gojo, ma non è di certo l'unico tra le fila dei protagonisti.

Chi ha visto la prima stagione di Jujutsu Kaisen o ha letto il manga, sa che ci sono personaggi giovani ma molto forti. Tra i più bravi sotto il lato del combattimento fisico c'è Maki, una ragazza nata nel clan Zen'in ma sottovalutata a causa della sua incapacità di vedere gli spiriti maledetti senza l'ausilio di occhiali speciali. Eppure la sua forza è notevole, e lo dimostra anche un cosplay a lei dedicato creato da Xerenite.

La cosplayer ha realizzato un video cosplay di Maki Zenin che mostra le sue abilità con un bastone. Facendolo ruotare, in strada dà spettacolo con queste mosse di arti marziali per replicare le qualità dello stregone di Jujutsu Kaisen, indossando anche degli occhiali che ha realizzato lei stessa.