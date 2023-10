Un video cosplay di Tatsumaki, l'eroina piccola ma potente di One-Punch Man

In One-Punch Man ci sono numerosi eroi, radunati in gradi differenti dall'associazione degli eroi, così da far capire immediatamente il livello. Si parte dalla classe C, si sale poi alla B, si passa per gli ottimi eroi della A e si termina così col gruppo dei più forti, la classe S degli eroi di One-Punch Man.

E tra questi eroi di classe S c'è il Tornado del Terrore, la perfida e capricciosa Tatsumaki, una donna dall'aspetto di una ragazzina molto minuta con i capelli verdi arricciati, ma dotata di un enorme potere psichico. In One-Punch Man, specialmente di recente nel manga, Tatsumaki si è messa in mostra con scontri che vanno al di là delle potenzialità di tantissimi eroi di classe S. Il potere di Tatsumaki non ha eguali: può creare potenti tempeste e sollevare oggetti incredibilmente grandi senza alcuno sforzo fisico apparente, e non è solo impressionante per la sua potenza distruttiva, ma anche per la sua precisione.

Non sono mancate critiche ad alcune cosplayer di Tatsumaki nel corso del tempo, con una accusata di essere non più di una bambina con un costume da coniglietta. Tuttavia, non è ciò che accade in questo video cosplay di Tatsumaki di Saiwestwood, con la modella che ormai produce contenuti di questo genere da tempo e con alta qualità. La cosplayer veste il lungo abito nero di Tatsumaki con gli orli sfrangiati e svolazzanti, proponendo lo stesso look utilizzato nel manga e nell'anime dall'eroina di classe S. E a voi piace il modo in cui l'ha interpretata la cosplayer ucraina?

Non c'è solo lei, ovviamente, dato che potete contare anche su questo cosplay di Fubuki della tempesta.