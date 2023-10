Un video cosplay di Videl e la sua Kamehameha da Dragon Ball

Dragon Ball, l'opera maestra di Akira Toriyama, ha introdotto al mondo alcune delle tecniche di combattimento più iconiche dell'universo anime, tra cui la famosa tecnica Kamehameha. Questo potente attacco energetico è diventato un simbolo del franchise.

Utilizzato principalmente dai personaggi della scuola della tartaruga, come tra l'altro si intuisce dal nome Kamehameha, tra cui il leggendario Maestro Muten e Goku, la tecnica coinvolge la concentrazione di energia che viene condensata tra entrambe le mani, che viene poi ridirezionata e sparata. Di certo la Kamehameha di Goku con le sue varianti, ma anche quella di Crilin, di Gohan e di Yamcha è nella mente di chiunque abbia letto il manga o abbia seguito le avventure del primo anime di Dragon Ball.

Un personaggio della serie che non ha dimostrato l'abilità di eseguire la Kamehameha è Videl, la figlia di Mr. Satan e moglie di Gohan. Eppure, la cosplayer Enjinight ha voluto migliorare quelle che sono le capacità della liceale in questo video. Come si può vedere nel post in basso, questo cosplay di Videl con i capelli lunghi sta caricando una sfera di energia azzurra e, seppur non sia nella posa per lanciare una Kamehameha, sicuramente Gohan glielo potrà insegnare.

Nonostante inizialmente non possedesse alcun potere particolare, dopo essersi allenata con il suo futuro marito e aver appreso i segreti delle arti marziali e della tecnica di volo, Videl è migliorata. Ma vi sareste mai aspettati di vederla lanciare l'onda energetica più famosa del mondo di anime e manga? Molto più tranquillo invece questo cosplay di Videl pronta per la Satan High.