Un video de L'Attacco dei Giganti in live action diventa virale: il lavoro di un artista

L'anime de L'Attacco dei Giganti è vicino alla conclusione, con la storia preparata da Hajime Isayama che si concluderà nel corso del 2023 con l'ultima parte dell'ultima stagione. La serie mancherà sicuramente a molti, ma c'è chi non vuole farsi trovare impreparato, proponendo la sua versione della serie, con un occhio nuovo.

L'artista Masashi Imagawa ha realizzato un video proponendo la sua versione de L'Attacco dei Giganti realistica, naturalmente realizzato in 3DCG. In moltissimi, in rete, hanno apprezzato il suo lavoro, reputandolo nettamente migliore di diversi live action realizzati finora. Inoltre, in molti hanno il dubbio su cosa accadrà con il film live action di Warner Bros, che potrebbe vedere la luce nei prossimi anni. Se il risultato sarà simile a questo, allora probabilmente non ci sarà molto da ridire sulla computer grafica e sul modo in cui sarà utilizzata.

Il video disponibile in basso, della durata di 30 secondi, è stato realizzato per l'appunto da Imagawa, poi Shota Kimura e Shunpei Yamashita agli FX e infine Yu Kojima all'animazione. Tutto inizia con il fulmine giallo che permette la creazione dal nulla del Gigante Colossale, che si inizia a ergere partendo da una nube di fumo e vapore, mentre dei soldati dell'armata ricognitiva si muovono tra i palazzi di Shiganshina, con il distretto visibile anche dall'alto. Il tutto accompagnato da una delle musiche più iconiche de L'Attacco dei Giganti, realizzata a suo tempo da Hiroyuki Sawano. E a voi piacerebbe un film de L'Attacco dei Giganti realizzato in questo modo?