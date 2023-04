Un video-documentario svela Jamboree, il misterioso set Pokémon mai uscito

Mentre tutti attendono con trepidazione il lancio di Pokémon Trading Card Game Classic, un documentario ci fa fare un altro salto indietro nel tempo fino alle origini del GCC Pokémon. Il video, infatti, ci fa scoprire il sedicesimo set del GCC Pokémon, ma rilasciato da The Pokémon Company.

Il video è stato rilasciato da Matt Matoba, fondatore di Matoba Design, che con un vero e proprio documentario fa luce sul misterioso set Jamboree di Wizards of The Coast, il sedicesimo set del GCC Pokémon. La ricerca di Matt è stata estremamente approfondita e si è condensata in un video da ben 35 minuti, che è passato per una serie di interviste con ex-impiegati di Wizards of The Coast.

Jamboree doveva uscire nell'autunno del 2003, ma non è mai stato rilasciato per via della perdita dei diritti del GCC Pokémon da parte di Wizards of The Coast. Per il momento, non sappiamo quale sia la grandezza del set né quali siano le carte che ne fanno parte, anche se alcuni ex-dipendenti di Wizards hanno spiegato a Matoba che si sarebbe trattato del primo set realizzato interamente dall'azienda americana.

Per quanto ne sappiamo, la base del set doveva essere una sorta di mix divertente di carte Pokémon di prima e seconda generazione, molte delle quali ripescate da altri set cancellati degli anni precedenti. Proprio per via di questo suo carattere ironico e da "composizione" tra influenze diverse, Jamboree non sarebbe piaciuto ai piani alti di Nintendo.

Sembra comunque Wizards of The Coast tenesse molto al progetto: l'azienda aveva infatti preparato le boxart dei pacchetti e dei booster box, nonché tantissimo materiale promozionale. Tutto questo materiale promozionale e di marketing è poi finito cancellato quando Nintendo ha bloccato il progetto. Per il momento, però, potete dare un'occhiata alla carta in versione beta di Jolteon, che trovate in calce a questa notizia.