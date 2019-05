Un video di Fairy Tail ci mostra l'ultima trasformazione di Natsu

L'anime di Fairy Tail sta adattando l'arco finale del manga che ha visto scontrarsi le gilde di Ishgar con l'impero di Alvarez. Le cose sono diventate scottanti per Natsu, con il protagonista che ha saputo quali sono le sue origini: il ragazzo è in realtà uno dei demoni creati da Zeref creato dal fratello del mago oscuro morto 400 anni prima.

Natsu scopre quindi che è egli stesso E.N.D., acronimo di Etherious Natsu Dragneel, causando una reazione esplosiva del mago di Fairy Tail. L'episodio 308 della serie sembra aver finalmente mostrato la vera natura di Natsu, quando il potere demoniaco di E.N.D. emerge dal suo corpo mettendo KO brutalmente Dimaria, maga degli Spriggan 12 dell'impero di Alvarez.

Nel video che potete vedere in alto alla notizia, tratto dall'episodio in questione, sono presenti tutti gli avvenimenti che hanno portato alla trasformazione del protagonista di Fairy Tail, da Brandish che riesce a ridurre ciò che si pensava essere un tumore di ethernano nel corpo di Natsu alla cattura del ragazzo e di Lucy da parte di Dimaria. Quando quest'ultima sta per cavare gli occhi della maga degli spiriti stellari, Natsu interviene e colpisce l'avversaria, facendola svenire all'istante.

Subito dopo, si vede Natsu ricoperto di fiamme, con uno sguardo truce e oscuro, lanciarsi alla ricerca di Zeref, ma sulla sua strada incontra Gray, compagno di gilda. Ora che il mago di ghiaccio ha scoperto la vera natura del suo amico, ha deciso di scontrarsi con lui seriamente.