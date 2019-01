Video Girl Ai, nuovo live action per l'opera di Masakasu Katsura!

Un vero e proprio tuffo nel passato per coloro che ricordano questa celebre opera di Masakasu Katsura. A quanto pare Video Girl Ai tornerà a far parlare di sè grazie al sequel di un nuovo live action televisivo.

L'annuncio è stato rilasciato ieri, sabato 19 gennaio 2019, da TV Tokyo! In primavera, più precisamente nel mese di aprile, verrà presentata in anteprima Den'ei Shōjo - Video Girl Ai 2019 -, sequel della serie televisiva live action basata sul manga Video Girl Ai (Den'ei Shōjo) presentata nel 2018 e intitolata Den'ei Shōjo - Video Girl Mai 2018 -.

Durante la mattinata di sabato è andato in onda uno speciale televisivo intitolato Den'ei Shōjo - Video Girl Ai 2018 - Tokubetsu-hen, il quale si è concluso mostrando ai telespettatori una foto di una nuova Video Girl, Video Girl Mai / Mai Kamio (interpretata da Mizuki Yamashita, membro del gruppo idol femminile giapponese Nogizaka 46). Al momento non disponiamo di altre informazioni.

La serie televisiva è incentrata sul nipote di Yota, Sho Moteuchi; il ragazzo a quanto sembra risulta avere una cotta per la bellissima compagna di classe Nanami. Un giorno, come tanti altri, il protagonista scopre un vecchio videoregistratore danneggiato proprio nella casa dello zio. Sho lo ripara e all'improvviso una misteriosa ragazza ne esce.

La prima serie live-action è stata presentata in anteprima sulla rete televisiva TV Tokyo e sulle sue affiliate nel gennaio del 2018. Tuttavia gli episodi sono stati trasmessi la settimana prima su Amazon Prime Video in Giappone. Kazuaki Seki (curatore di video musicali per artisti come Perfume o Gen Hoshino) ha diretto la serie live action sceneggiata da Kohei Kiyasu con l'aiuto di Yoshitatsu Yamada. La prima stagione e la stella speciale: Nanase Nishino (Nogizaka 46), Shūhei Nomura, Marie Iitoyo, Hiroya Shimizu, Karen Ōtomo, Jun Murakami e Shigeyuki Totsugi. i brani hanno composto la musica e hanno eseguito la sigla. Il mangaka Masakazu Katsuraha ha pubblicato il manga nella rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha tra il 1989 e il 1992.

Chi di voi ricorda e ha letto questa incredibile opera?