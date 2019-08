Un video di un minuto mostra 20 stili differenti di animazione!

Da appassionati di animazione tali siamo, è doveroso dare una possibilità persino a progetti più datati negli anni che, spesso, mostrano degli stili decisamente diversi da quelli che notiamo oggi. In realtà, a volte riguardano scelte provenienti dalla mente del regista e del character design, ma che forniscono un'anima intima a ciascun anime.

Qualche tempo fa un animatore ha rivelato quanto influiscano i budget nelle produzioni degli adattamenti live action, ampliando il concetto di cultura nipponica non vincolata unicamente agli anime. Eppure, come spesso si intende a fraintendere, sono due mondi molto diversi, come differenti sono gli stili artistici che differenziano ciascuna produzione.

In particolare, l'animazione giapponese è protagonista di una lunga storia, e come tale è stata soggetta ad evoluzioni anche e soprattutto in campo grafico. Una storia meravigliosa, che un video tenta di farci assaporare tramite diversi stili che si susseguono senza sosta. La clip in questione, che potete ammirare in fondo alla pagina, mostra proprio questo, un trionfo di animazione che in meno di 60 secondi propone un'evoluzione grafica davvero strepitosa, un must watch per ciascun appassionato di questa cultura nipponica.

Dopo aver visto il video, inoltre, vi ricordiamo di dare uno sguardo anche ai tombini a tema anime, l'ultima trovata del Giappone per stupire gli appassionati. E voi, invece, cosa ne pensate di questo incredibile e straordinario video? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!