Un video scherza gli stili di corsa negli anime come Naruto e L'Attacco dei Giganti

Se c'è una cosa comune a molte delle serie animate uscite recentemente, soprattutto dopo che Kishimoto ne ha fatto un'icona per la sua opera, è lo stile di corsa che i personaggi assumono. Abbiamo visto come la cosiddetta Naruto Run sia diventata famosa tanto da divenire il simbolo dell'invasione dell'Area 51, idea poi abortita.

Se ripensiamo agli anime degli ultimi anni, possiamo trovare corse davvero bizzarre e caratteristiche. Quella di Kamado in Demon Slayer, o quelle ridicole dei titani de L'Attacco dei Giganti, o ancora quelle presenti in My Hero Academia. Insomma, sembrerebbe che Naruto abbia lanciato una vera e propria moda capace di contagiare tutti, le opere dei mangaka alle persone nella vita reale.

Proprio tale caratteristica ha fatto scattare l'idea nella mente di mathykl, per realizzare un video esilarante che poi ha caricato sul suo profilo Instagram. Come potete vedere dal posto che abbiamo inserito in calce all'articolo, l'autore manda brevi spezzoni di anime in cui i personaggi corrono, seguiti da lui che li imita in modo molto ridicolo e divertente. Ovviamente il tutto si apre con Naruto e la sua famosa Naruto Run, seguita da Demon Slayer, My Hero Academia, L'Attacco dei Giganti, fino ad arrivare anche a Trasformers. Proprio per imitare la "corsa" dell'ultimo anime, sul finale del video mathykl rischia di farsi male sotto gli occhi sconcertati del suo gattino.

Cosa ne pensate del video e di questa tendenza che sta spopolando negli anime di nuova generazione? Fatecelo sapere nei commenti.

