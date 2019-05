Un video di The Rising of the Shield Hero mostra chi comparirà nel prossimo episodio

Il mondo in cui è stato catapultato Naofumi Iwatani, protagonista di The Rising of the Shield Hero, è colmo di bugie e complotti. Proprio a causa di uno di questi, il ragazzo era stato quasi ucciso e ha dovuto prendere un percorso distante da quello di ogni altro eroe. Tuttavia, Filolial proverà a convincerlo a chiedere l'aiuto degli altri eroi.

L'episodio 18 di The Rising of the Shield Hero arriverà oggi, 8 maggio, nella fascia pomeridiana su Crunchyroll con sottotitoli in italiano. Il distributore però ha diffuso un video proveniente dall'episodio in questione che ci mostra cosa dovrà affrontare Naofumi nella prossima puntata.

Dopo che Melty è stata presa in ostaggio, Naofumi deciderà di seguire le parole di Filolial, che chiedeva al ragazzo di ricongiungersi e trovare un punto d'incontro con gli altri tre eroi. La strada è impervia e, considerati i crimini di cui è stato accusato l'eroe dello scudo, sarà difficile da percorrere. Nel video di un minuto che potete vedere alla fonte, Naofumi si confronta davanti le porte della città con Motoyasu, eroe della lancia, ma quest'ultimo non è convinto della bontà di chi ha di fronte. Riuscirà Naofumi a convincere lui e gli altri eroi?