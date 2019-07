Ecco il video ufficiale dell'opening di I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya

È ufficialmente arrivato il nuovo titolo di Netflix I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, remake prodotto in 3DCG tratto dalla famosa saga partita più di trent'anni fa dall'immaginazione di Masami Kurumada. La nuova storia è stata raccolta in una stagione di 12 episodi, di cui momentaneamente sono disponibili solo i primi sei.

Gli episodi pubblicati su Netflix hanno, naturalmente, una opening propria. Come già anticipato, questa è ispirata alla famosissima Pegasus Fantasy, sigla giapponese che apriva gli episodi dell'anime dall'1 al 72, scritta da Machiko Ryuu e musicata da Hiroaki Matsuzawa e Nobuo Yamada, mentre il gruppo Make-Up si occupò di interpretarla.

Per l'arrivo di I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya, Netflix ha scelto di preparare una sigla d'apertura che richiamasse a quella originale, ingaggiando il gruppo rock inglese The Struts per crearela nuova Pegasus Fantasy. La sigla che potete ascoltare e vedere in calce si rifà completamente all'iconica sigla di I Cavalieri dello Zodiaco del 1987, sia per quanto riguarda brano e sinfonia che per le scene animate.

Avete già dato uno sguardo ai primi episodi della nuova serie di Netflix? Ecco le nostre prime impressioni su I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya.