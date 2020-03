Viene a galla il lato oscuro di Kazuho in Vigilante: My Hero Academia Illegals

Vigilante: My Hero Academia Illegals è riuscita lì dove molte altre serie prima di lei avevano fallito. È riuscita a guadagnarsi un buon apprezzamento di pubblico anche se si tratta di una serie spin off e, oltretutto, prodotta contemporaneamente alla serie principale che proprio in questo momento è all'apice del successo.

Con la storia passata di un giovane Eraserhead prima e le vicende di Koichi e Kazuho dopo, si è riuscita a ritagliare un piccolo spazio nel mare editoriale di manga che escono ogni anno.

Ci ha tenuto compagnia per un po', compagnia che però è destinata a finire con il concludersi dell'attuale saga che è, appunto, quella finale.

Se stai seguendo il manga allora saprai molto bene come il rapporto tra Koichi e Kazuho si sia evoluto nel tempo, tanto che i due sono diventati inseparabili. Nelle ultime uscite, però, vi era stato un confronto a causa della decisione del primo di lasciare la vita frenetica da Vigilante per poter continuare con la sua vita d'adulto. Questo confronto ha portato Kazhuo ad affrontare di petto i sentimenti che prova per Koichi, fin quando tutto non è stato bloccato dal rapimento che l'ha vista coinvolta.

E proprio l'ultimo capitolo uscito, il 73, ha mostrato quali sono state le conseguenze del rapimento sulla ragazza e ha mostrato il cambiamento che ha subito, nell'aspetto quanto nei modi di fare e di comportarsi. Sembrerebbe, infatti, che sia stata posseduta da Queen Bee, villain di cui Koichi e gli altri si erano già occupati, e la cosa è avvalorata dal mondo in cui Pop Step è vestita e anche dalle api esplosive che ha usato per creare scompiglio e divertirsi a far saltare in aria tutto.

A quanto pare Queen Bee sta usando la popolarità e i poteri di Pop Step per divertirsi a distruggere tutto e a vedere Koichi soffrire per il cambiamento repentino che la ragazza ha subito.

Tu cosa ne pensi? Pop Step riuscirà a liberarsi dalla volontà e dal gioco di Queen Bee e a ritornare padrona di sé stessa? Come si concluderà il manga? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

