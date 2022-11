Godetevi i Mondiali con le divise a tema anime grazie a Shibuya Collections

I Mondiali di Calcio 2022 sono ufficialmente iniziati e l'intera comunità internazionale ha iniziato a supportare la manifestazione sportiva attraverso iniziative più o meno originali. Un'azienda d'abbigliamento, ad esempio, ha voluto celebrare l'evento con una linea di divise eccezionali.

Se volete seguire i Mondiali 2022 con lo spirito giusto, ma senza rinunciare alla passione che vi lega agli anime, allora la trovata di Shibuya Collections fa per voi. La compagnia ha infatti realizzato un set di magliette interamente personalizzate con alcune delle serie più famose dell'animazione giapponese, come Dragon Ball, Naruto, My Hero Academia e tanti altri ancora, per guardare le partite in maniera originale.

In calce alla notizia potete dare un'occhiata ad un paio di questi concept anche se ciascuna delle divise è preordinabile tramite il sito allegato alla fonte al costo di 35euro cadauna. Sempre nel portale di Shibuya Collectibles, inoltre, potete dare un'occhiata a tutte le altre proposte della compagnia che ammontano ad un totale di ben 36 magliette personalizzate a tema anime.

Ma a proposito dei Mondiali, avete visto le reazioni dei fan di Blue Lock alla vittoria del Giappone contro la Germania? Diteci cosa ne pensate di queste divise con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.