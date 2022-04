Vigilante My Hero Academia 124: l'emozionante abbraccio tra quei due personaggi

L’intervento dei Pro Heroes ha messo fine alla caotica battaglia tra Crawler e Number 6 che stava portando panico e distruzione nella città di Naruhata. Tuttavia, Vigilante My Hero Academia - Illegals aveva lasciato i lettori con il fiato sospeso ipotizzando la morte di un personaggio.

Colpito dall’attacco suicida finale di Number 6, il protagonista di Vigilante My Hero Academia si trovava a un passo dalla morte. Tuttavia, come vediamo nel capitolo 124 dello spin-off, l’intervento di Eraserhead è risultato decisivo. Koichi è ancora in vita e si trova in un letto d’ospedale.

Dopo essere stato aggiornato sulla sua situazione e su quella generale, Koichi riceve una visita gradita e inaspettata. Anche gli altri due protagonisti di Vigilante sono vivi, e uno di essi si reca da Crawler. Parliamo di Pop Step, alias Kazuho Hanemaya, la quale era stata posseduta da Queen Bee.

Nonostante sia passato diverso tempo da quell’evento, Kazuho si trova ancora su una sedia a rotelle. Anche in quelle condizioni, decide d’incontrare Koichi e sebbene non riesca a proferire parola, dona una felpa di All Might. Crawler, però, afferma di volersi ritirare e non usarla mai.

Pop Step ha trattenuto i suoi veri sentimenti, ma dopo un crollo emotivo riesce a rimettersi in piedi e correre dal suo Koichi. Quando torna da lui, scopre che il ragazzo ha già indossato la felpa donatagli poco prima. Vedendolo, Kazuho scoppia nuovamente in lacrime e abbraccia Koichi. Come si evolverà il rapporto tra i due?