Vigilante My Hero Academia 126: un nuovo eroe solca i cieli di New York City

Una grandiosa avventura giunge al termine: il prequel spin-off Vigilante My Hero Academia si conclude con il capitolo 126. Ecco l’ultimo saluto dei vigilanti Crawler, Pop Step e Knuckleduster ai lettori, in attesa di un eventuale e non poco probabile adattamento animato.

L’ultimo capitolo scritto da Hideyuki Furuhashi e illustrato da Betten Court riprende da dove eravamo stati lasciati. Sul cielo sopra New York, un aereo sta precipitando: la vita di decine d'innocenti passeggeri è in grave pericolo. A porre rimedio alla situazione, giunge un bizzarro eroe professionista che gli statunitensi stentano a riconoscere. Egli, è Koichi Haimawari, ora conosciuto come l’Hero Skycrawler.

Riportato l’aeroplano a terra in totale sicurezza, Koichi viene preso d’assalto dai giornalisti, che ancora si chiedono se, in seguito agli eventi di Naruhata, egli sia davvero un eroe oppure un villain sotto copertura. Grazie alla guida di Capitan Celebrity, però, la popolarità di uno Skycrawler alle prese con i problemi con la lingua inglese impenna improvvisamente.

Koichi, ha realizzato il suo sogno, anche se continua a chiedersi come proceda la vita dei suoi amici rimasti in Giappone. Mentre i fan piangono la fine di Vigiilante My Hero Academia, un breve riepilogo ci riporta da tutti i protagonisti dell’opera, tra cui anche Kazuo Hanemiya, che ha definitivamente appeso il costume di Pop Step al chiodo. Infine, nelle buie stradine di Naruhata un bambino viene preso d’assalto da dei criminali minori. Gli Heroes sono impegnati in faccende più importanti, ma fortunatamente in circolazione sembra esserci rimasto ancora un Vigilante. Nascosto nell’ombra, Knuckleduster è ancora in attività come Vigilante.