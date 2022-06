Vigilante My Hero Academia 126: uno scioccante ritorno in attività

Ufficialmente, Vigilante My Hero Academia - Illegals ha salutato i fan dopo una corsa durata quasi sei, lunghi anni. L’ultimo capitolo della serie spin-off, ambientata nel passato rispetto alle avventure del manga di Kohei Horikoshi, fornisce tutte le risposte che i fan volevano. Ecco che fine ha fatto quel protagonista!

Vigilante My Hero Academia giunge a conclusione con la pubblicazione del capitolo 126. Intitolato “L’Ascesa di Skycrawler”, spiega ai lettori il motivo per cui Koichi Haimawari non è presente in My Hero Academia. L’ex Vigilante, che ha ormai appeso quel costume al chiodo, ha firmato un contratto da Pro Hero presso l’agenzia di Capitan Celebrity e ora svolge servizio regolare negli Stati Uniti d’America.

Oltre a mostrare il destino di Koichi, che ha così realizzato il suo sogno, l’ultimo capitolo dello spin-off offre un ultimo sguardo anche agli altri protagonisti della serie. Pop Step deve ancora recuperare dalle gravi ferite riportate in battaglia, e insieme a tutti gli altri si trova ancora a Naruhata.

Tuttavia, è sul finire del capitolo 126 che finalmente rivediamo l’altro grande protagonista dell’opera. Dopo aver sfiorato la morte, Knuckleduster ha deciso di non arrendersi e di non abbandonare il suo mestiere. Mente Skycrawler protegge ora gli Stati Uniti, lui è ancora li tra i vicoli bui di Naruhata. I Vigilanti non sono ancora estinti: i cittadini possono contare sull’aiuto di Knuckleduster.