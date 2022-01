Vigilante My Hero Academia: gli Avengers diventano Villain in un sorprendente cameo

L’incredibile successo ottenuto da My Hero Academia ha generato un’infinità di merchandise, lungometraggi animati e anche serie spin-off come Vigilante: My Hero Academia Illegals dove vengono approfonditi i background di alcuni importanti Heroes, e in cui gli autori sono liberi di inserire dei cameo molto speciali.

Sebbene i toni adottati siano molto meno seriosi rispetto alla serie originale ideata da Kohei Horikoshi, lo sviluppo dei personaggi e le vicende raccontate sono comunque ben realizzati. Già in svariate occasioni Hideyuki Furuhashi ha pensato di inserire easter egg e riferimenti ad altre opere dell’immenso panorama manga e soprattutto dei supereroi di stampo americano. Riferendoci a quest’ultimo aspetto nella storia di Koichi Haimawari spicca il gruppo di criminali Abegawa Tenchu Kai, che a molti lettori avrà sicuramente ricordato una squadra piuttosto conosciuta.

I sette membri sono tutti palesemente ispirati agli Avengers di casa Marvel Comics. Tuttavia gli autori hanno deciso di giocare proprio sul loro ruolo, invertendo le aspettative dei lettori rendendoli dei Villain non particolarmente pericolosi, uccisi da Stendhal, un feroce assassino che molti di voi conosceranno come Stain.

Dopo il cameo del Trenino Thomas, con il killer Tommy S. Gordon, e di Cloud, Squall e Gidan di Final Fantasy, anche il character design adottato per gli Abegawa Tenchu Kai riesce ad inserirsi perfettamente nell’atmosfera della serie, per quanto appaiano evidenti da subito i riferimenti a vere e proprie icone dei fumetti supereroistici quali Iron Man, Capitan America, Thor, Hulk, Occhi di Falco e il Soldato d’Inverno. Inoltre tutti sono dotati di Quirk e poteri in linea con i background e le capacità degli Avengers, come il barbuto Soji che riesce a generare fulmini con cui rende il suo semplice martello da carpentiere un’arma simile al Mjolnir del Dio del Tuono della Marvel.