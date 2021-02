Vigilante My Hero Academia si avvicina alla conclusione, svelato il futuro di The Crawler?

Vigilante: My Hero Academia Illegals si sta lentamente avvicinando alla conclusione, e il capitolo 95 ha suggerito quello che potrebbe essere il destino del protagonista, Koichi Haimawari aka The Crawler. Il vigilante ha combattuto illegalmente per molto tempo, ma in questo momento il suo futuro non sembra essere dei più rosei.

Nel corso della sua avventura The Crawler ha sempre operato al di fuori della legge, combattendo i criminali con metodi ortodossi e senza una licenza da Pro Hero. Nell'ultimo capitolo, però, viene rivelato che le forze dell'ordine hanno deciso di prendere seri provvedimenti, emettendo un mandato d'arresto per porre fine alle azioni dei vigilanti di Naruhata. Nelle ultime pagine del capitolo l'ufficiale Sansa Tamakawa discute con il Detective Tsukauchi, e insieme i due convergono sul da farsi, dichiarando che "i vigilanti possono essere considerati una soluzione solo se le istituzioni falliscono". The Crawler è quindi diventato un ricercato a tutti gli effetti.

Koichi dal canto suo è ancora scosso per quanto accaduto a Pop-Step, sempre costretta in un letto d'ospedale a causa dell'attacco di Queen Bee. Nella serie principale il protagonista non è mai apparso, quindi la sua carriera da eroe potrebbe effettivamente concludersi prima della fine dello spin-off, con o senza l'intervento delle forze dell'ordine.

Vi ricordiamo che Vigilante: My Hero Academia Illegals è un prequel della serie principale, ragione per cui alcuni personaggi, tra cui Midnight ed Eraserhead, mostrano una personalità molto diversa. In Italia la serie è distribuita da Star Comics, che ad oggi ha pubblicato i primi 9 Volumi.