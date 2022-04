Vigilante My Hero Academia: la battaglia finale di Crawler nella cover del Vol. 14

Ambientato diversi anni prima che Midroiya ricevesse il One For All da All Might, Vigilante My Hero Academia - Illegals ha saputo conquistare il pubblico raccontando la storia di Koichi Haimawari e rivelando alcuni dettagli sul passato di alcuni dei più amati Heroes. Il manga di Furuhashi e Betten Court taglia il traguardo dei 14 volumi pubblicati.

Così come l'opera principale di Kohei Horikoshi, anche lo spin-off prequel si avvicina alla conclusione. L'eroe illegale protagonista della storia, infatti, nel tankobon numero 14 affronta la battaglia decisiva contro Number 6.

Nel quattordicesimo volume di Vigilante My Hero Academia sono raccolti i capitoli che vanno dal 108 al 116. In questa parte della storia, la rabbia di Number 6 esplode e l'Illegal Hero Crawler lo affronta in solitaria in attesa di rinforzi.

Sulla cover frontale del volumetto, viene rappresentato un Koichi in grande difficoltà. Il suo volto, è coperto dal sangue e dalle ferite, ma nonostante ciò appare ancora deciso a difendere i civili dall'attacco del Villain.

L'uscita del Vol. 14 è prevista in Giappone per il 2 maggio 2022. In Italia, l'11 maggio Star Comics lancerà il Vol. 13. Al momento, la serializzazione del manga di Furuhashi e Betten Court è giunta al capitolo 124, dove due personaggi di Vigilante si riuniscono in un abbraccio. Dunque, c'è abbastanza materiale per l'uscita futura di un ulteriore volumetto. Vigilante My Hero Academia è arrivato al suo climax e il prossimo volume manga potrebbe essere anche l'ultimo.